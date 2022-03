Zentrales Corona-Impfzentrum in Rot am See hat geschlossen

Am Sonntag sind landesweit die acht zentralen Impfzentren geschlossen worden - darunter auch das in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall).

Während die Zentralen Impfzentren (ZIZ) heruntergfahren wurden, bleiben die Kreisimpfzentren (KIZ) nach den Plänen des Landes noch bis Ende September geöffnet. In der Region Heilbronn-Franken sind das die Zentren in Heilbronn, Ilsfeld, Öhringen, Wolpertshausen und Bad Mergentheim. Corona-Impfungen weiterhin bei Hausärzten und mobilen Impfteams Zudem impfen weiterhin die Haus- und Betriebsärzte gegen Corona und künftig sollen auch weiterhin mobile Impfteams im Einsatz sein. Eines davon hat seinen Sitz in Heilbronn, so der Plan. Schon seit Wochen ist hier auch der Impfbus unterwegs. ZIZ-Bilanz: 263.000 Impflinge in Rot am See Der Leiter des Zentralen Impfzentrums in Rot am See, David Schneider, zog am Sonntag vor Ort eine vorläufige Bilanz: Kapp 263.000 habe man erreicht. Die vergangenen Wochen habe es aber, wie vielerorts, einen starken Rückgang an Impfwilligen gegeben. "Das hat natürlich auch uns betroffen, so quasi über Nacht sind die Buchungen eingebrochen, ja wir sind auch hier in der Kapazität deutlich reduziert. Heute bis dato 260 Impfungen von ehemals 2.000 am Tag, also die Zahlen sind deutlich zurückgegangen." Zum ehemaligen Impfzentrum in Rot am See kamen immer weniger Impfwillige SWR Neue Corona-Verordnung in Kraft getreten Zur Schließung des ZIZ in Rot am See hat der Kammerchor Oberaspach vor Ort Bratwürste spendiert. Derweil erweitern einige Testzentren in der Region Heilbronn-Franken ihre Kapazitäten. Seit Montag gilt eine neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Für viele Bereiche gilt jetzt die 3G-Regel - geimpft, genesen, getestet, allerdings mit Ausnahmen.