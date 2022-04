Zivilcouragepreise 24 Männer und Frauen verliehen

per Mail teilen

24 Männer und Frauen sind am Dienstagabend mit dem Zivilcouragepreis für den Main-Tauber-Kreis ausgezeichnet worden. In den Jahren 2019/2020 hätten sie in herausragender Weise spontane Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit bewiesen, hieß es. Zu den Geehrten zählen beispielsweise Bankangestellte, die Senioren vor Enkeltrickbetrügern schützten, ein Ehepaar, das die Spritztour eines Elfjährigen beendete und ein Mann, der den sexuellen Missbrauch eines Kindes verhinderte. Stellvertretend für alle ausgezeichneten Personen wurde bei einer Online-Pressekonferenz Torsten Zettelmeier geehrt, der einen Mann aus einem brennenden Fahrzeug rettete. Der Zivilcouragepreis wird im Main-Tauber-Kreis seit 2016 verliehen vom Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung.