Main-Tauber-Kreis ehrt zwölf Menschen wegen ihrer Zivilcourage

Mit 13 rettete ein Mädchen einen Bewusstlosen, während andere wegschauten. Weitere Preisträger legten Trickbetrügern das Handwerk. Nun wurden sie dafür geehrt.

Zwölf Frauen und Männer aus dem Main-Tauber-Kreis sind am Dienstagabend in Tauberbischofsheim mit dem Zivilcouragepreis geehrt worden. Landrat Christoph Schauder lobte ihr "beherztes Eingreifen in brenzligen Situationen" in einer Gesellschaft, in der zu häufig weggeschaut werde.

Um welche Situationen ging es?

Unter den Preisträgern war unter anderem die 13-jährige Maria Denisa Nicula aus Weikersheim. Sie war im Januar dieses Jahres in ihrer Mittagspause einem bewusstlosen Mann zur Hilfe geeilt, der von erwachsenen Passanten nicht beachtet wurde. Aber auch zwei Kunden eines Bad Mergentheimer Elektrofachmarktes, die einen Messerangreifer mitten in der Attacke stoppten und das blutende Opfer erstversorgten. Auch mehrere Opfer von Schock- und Betrugsanrufen, die der Polizei mutig beim Ergreifen der Täter halfen, wurden mit dem Preis ausgezeichnet. Seit 2016 sind im Main-Tauber-Kreis damit mehr als hundert Menschen für ihre Zivilcourage geehrt worden.