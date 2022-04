Beherztes Eingreifen belohnt: Zivilcourage-Preise im Main-Tauber-Kreis verliehen

Im Main-Tauber-Kreis sind 24 Frauen und Männer für ihr beherztes Eingreifen in Notsituationen ausgezeichnet worden. Zivilcourage-Preise gab es für unterschiedlichste Handlungen.

Bankangestellte, die Senioren vor Enkeltrick-Betrügern schützten, ein Ehepaar, das die Spritztour eines Elfjährigen beendete und ein Mann, der den sexuellen Missbrauch eines Kindes verhinderte - 24 Männer und Frauen hatten 2019 und 2020 in Notsituationen geholfen und in herausragender Weise spontane Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit bewiesen, hieß es zur Begründung der Zivilcourage-Preise.

Torsten Zettelmeier erhält Zivilcourage-Preis im Main-Tauber-Kreis SWR

Mann aus brennendem Auto gerettet

Stellvertretend für alle ausgezeichneten Personen wurde bei einer Online-Veranstaltung am Dienstagabend Torsten Zettelmeier geehrt, der bei Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) einen Mann aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hatte.

Er kam im Februar 2020 zufällig an einer Unfallstelle vorbei. Ein Auto hatte Feuer gefangen. Zettelmeier reagierte sofort, als er hörte, dass wohl noch eine Person im Fahrzeug sei. Er rannte zum Auto und fand einen bewusstlosen und blutenden Mann, der über dem Lenkrad hing.

"Dann bin ich rum und habe den Gurt gelöst. Dann habe ich ihn rausgeschleppt."

Zettelmeier wurde dadurch zum Lebensretter.

Helden des Alltags

Seit fünf Jahren werden im Main-Tauber-Kreis Zivilcourage-Preise vergeben - vom Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung (AkS). Über 50 Menschen sind bislang für ihr beherztes Eingreifen und ihre spontane Hilfsbereitschaft ausgezeichnet worden. Für Polizeipräsident Hans Becker sind es "Helden des Alltags":

"Wir haben Lebensretter, wir haben Menschen, die der Polizei geholfen haben. Diese Menschen, die haben Gewaltiges geleistet."

Er sei sehr stolz darauf, dass es in der Region offensichtlich angekommen sei, "dass man was tun kann", so Becker. Zivilcourage werde im Main-Tauber-Kreis gelebt, stellt auch Alois Gerig vom Förderverein AkS fest. In den ländlichen Räumen kenne man sich und habe eher ein waches Auge als in der Anonymität der Großstadt.

Gefährliche Situationen beim Helfen

Teilweise hätten sich die Preisträger selbst in Gefahr begeben. Oftmals sei es eben ein ganz schmaler Grat, sagt Polizeipräsident Becker. Es gehe nicht um falsch verstandenes Heldentum.

"Keiner muss helfen und sich dabei selbst in Gefahr bringen."

Wichtig sei, andere zu animieren, mitzuhelfen. Wichtig sei auch, die Polizei zu verständigen und dem Opfer zu helfen, betont Becker. Ebenso, zu beobachten, um später möglicherweise wichtige Aussagen machen zu können.

Preis soll sensibilisieren

Der Preis soll sensibel machen: "Nicht weg-, sondern hinschauen und helfen". Da könne sich jeder an die eigene Nase fassen, meint die Sozialdezernentin des Main-Tauber-Kreises, Elisabeth Krug.