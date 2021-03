Bei Zirkusfamilie Quaiser herrscht seit eineinhalb Jahren Stillstand. Trotz fehlender Einnahmen geben sie ihren Traum vom Zirkus nicht auf. Einen "Plan B" gibt es für sie nicht.

Normalerweise wären sie jetzt auf Tour, würden jede Woche Halt in einer anderen Stadt machen und ihren Zirkus präsentieren. Seit nunmehr eineinhalb Jahren stehen die Wägen von Zirkusfamilie Quaiser im letzten Winterquartier in Künzelsau-Laßbach (Hohenlohekreis) allerdings still.

Corona macht dem neuen Chef einen Strich durch die Rechnung

Manolito Quaiser (28) leitet den Familienbetrieb. Mit ihm gehören insgesamt 14 Quaisers zum Zirkus. Erst vor zwei Jahren habe er den Zirkus von seinem Vater übernommen, das Zelt ausgebaut - und dann kam Corona. Inzwischen herrscht seit eineinhalb Jahren Stillstand. Das bedeutet auch eineinhalb Jahre keine Arbeit, eineinhalb Jahre keine Einnahmen. Wie geht man damit um?

Familie lässt sich nicht unterkriegen

Für den Vater von drei Kindern steht fest: "Es gibt keinen Plan B!" Er und seine Familie werden weiter um den Familienbetrieb "Zirkus" kämpfen und alles dafür tun, dass ihr Traum und der ihrer Vorfahren erhalten bleibt.

"Dafür haben meine Vorfahren 200 Jahre lang den Zirkus aufgebaut, Zirkus Quaiser. Wir tun unser Bestes als Familie, dass es weiter geht und halten zusammen. Und wenn es wieder los geht, dann sind wir schon startbereit." Manolito Quaiser (28), Chef des Familienzirkus'

Bis es dann so weit ist und die Quaisers wieder auf Tour gehen können, wird täglich trainiert. Besonders für die Artisten sei das wichtig, aber auch die Tiere, allen voran die Löwen, benötigen tägliches Training und Zuwendung.

Löwen im Dorf

"Marcej" und "Manuschka", ein männlicher und ein weiblicher Löwe, sind etwas über ein Jahr alt. Das Männchen hat noch keine voll ausgewachsene Mähne und wenn man ihrem "Dompteur" Manolito Quaiser zusieht, wie er sie striegelt, streichelt, mit ihnen spielt, könnte man fast glauben, es wären einfach nur besonders große Hauskatzen.

Trotzdem warnt der Zirkus-Chef, "Bitte Abstand halten, auch außerhalb des Zauns. Die können mit ihrer Pranke über einen Meter ausholen." Die Nachbarn hätten sich aber noch nie an den Löwen im Dorf gestört.

Homeschooling hat die Familie im Blut

Und natürlich ist auch Homeschooling ein Thema bei Familie Quaiser. Das sei man aber ohnehin gewohnt. Während der sogenannten Fahrtage lernen die Kinder ebenfalls "on Tour". Material bekommen sie dazu von ihrer Stammschule, so wie auch jetzt während der Schulschließungen. Bildung ist Manolito Quaiser sehr wichtig, sagt er. Für den Fall, dass die Kinder den Zirkus später mal nicht fortführen wollen, will er ihnen nicht im Weg stehen. Über Unterstützung oder Futter freut sich die Familie in ihrem Winterquartier in Künzelsau.