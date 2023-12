Auch in Heilbronn-Franken rückt der Jahreswechsel immer näher. Und trotz vieler Diskussionen ums Böllern scheint das Feuerwerk auch dieses Mal hoch im Kurs zu stehen.

Der Feuerwerk-Hersteller Zink in Cleebronn (Kreis Heilbronn) macht in diesen Tagen wieder ein gutes Geschäft, ähnlich wie zu Vor-Corona-Zeiten. Das hat ein Sprecher des Unternehmens dem SWR am Freitag bestätigt. Besonders gefragt sind die in Cleebronn hergestellten, eher kleinen Raketen, so Geschäftsführer Arne von Boetticher. Auch der Verkauf von Batterien und Signalmunition laufe so gut, dass es regelmäßig zu Warteschlangen vor dem Laden komme. Von einer Kaufzurückhaltung spürt der Feuerwerk-Hersteller nichts und das obwohl die Preise um bis zu 20 Prozent erhöht wurden. Der noch höhere Umsatz im vergangenen Jahr war für von Boetticher eine Ausnahme, die durch die Verbote in den Corona-Jahren davor zustande kam.

Verbotszonen und Tipps beim Feuerwerk

Derweil gibt unter anderem das Landratsamt Hohenlohekreis Tipps für einen sicheren Umgang mit den Böllern. In einer Mitteilung heißt es, Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben, damit unkontrolliert gestartete Raketen keine großen Schäden anrichten können. In Altstädten ist die Brandgefahr groß, dort herrschen seit Jahren Böllerverbote. Besonders geschützt werden sollen in diesem Jahr in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) die Spital-Ensembles, die Johanneskirche und auch die Liebfrauenkapelle. Hier dürfen über den Jahreswechsel keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Die Stadt hat entsprechende Verbotsschilder aufgestellt, außerdem wird die Polizei diese Bereiche verstärkt kontrollieren.. Ebenfalls ein Verbot besteht laut einer Verordnung zum Sprengstoffgesetz für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Tankstellen.

Rettungsdienste und Krankenhaus vorbereitet

Gut gerüstet sehen sich nichtsdestotrotz Rettungsdienste im Raum Heilbronn für die vermehrten Einsätze in der Silvesternacht. Immer wieder werden die Mitarbeitenden von DRK, Feuerwehr, Polizei und Co. bei ihren Einsätzen angegangen. Zuletzt zum Jahreswechsel 2022/2023.

In den SLK-Kliniken in Heilbronn wird der Nachtdienst in der Silvesternacht regulär - also wie üblich - besetzt, heißt es von einem Sprecher. Der Grund: die Unberechenbarkeit. Das Patientenaufkommen ist von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich, in manchen Jahren war Silvester wie jede andere Nacht. Was allerdings anders ist, sind die Verletzungsmuster: So sind zum Beispiel mehr Verbrennungen an den Extremitäten oder im Gesichtsbereich zu behandeln. Auch mit Knalltraumata oder Verletzungen nach Auseinandersetzungen haben die Ärztinnen und Ärzte zu tun.