OB Mergels Ziel: Wirtschaftskraft durch Wissenschaft

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) wurde am Freitagvormittag für seine zweite Amtszeit verpflichtet. Bei der Veranstaltung im Rathaus sprach er im Beisein des stellvertretenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Thomas Strobl (CDU) und Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) von einem "besonders bewegenden Moment". Für seine zweite Amtszeit hat Mergel klare Ziele: "An erster Stelle steht der Ausbau der Wissensstadt Heilbronn, weil nur mit Wissenschaft schaffen wir Wirtschaftskraft, die wir für die kommenden Jahre brauchen." Die wichtigste Aufgabe sei es allerdings, die Stadt trotz verschärfter sozialer Spannungen zusammenzuhalten. "Wenn es eine Stadt schaffen kann, gut in die Zukunft zu kommen, dann Heilbronn!", so Mergel.