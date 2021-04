per Mail teilen

Der Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr gehalten.

Das Unternehmen hat 2020 einen Umsatz von 639 Millionen Euro erzielt, 2019 waren es 633 Millionen. Das entspricht einem Plus von einem Prozent. Im laufenden Jahr deute die bisherige Entwicklung auf einen guten Umsatzzuwachs hin, so Vorstandsvorsitzender Peter Fenkel in einer Pressemitteilung.

Behinderungen durch Corona-Regelungen

Allerdings seien Produktion und Vertrieb durch die Corona-Regelungen deutlich behindert. Dazu komme eine globale Verknappung von Bauteilen. Weltweit habe Ziehl-Abegg 2020 mehrere große Bauvorhaben gestartet. Dazu gehört auch ein 16 Millionen Euro teures Produktionsgebäude im Gewerbepark Hohenlohe in Kupferzell.