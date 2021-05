per Mail teilen

Beim Ventilatoren-Hersteller Ziehl-Abbegg in Künzelsau (Hohenlohekreis) sollen ab Montag die Angestellten mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden können.

Möglich geworden ist dies durch die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers, den Astrazeneca-Impfstoff für alle freizugeben. Ziehl-Abegg konnte für die Impfaktion zwei Hausärzte aus Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) gewinnen. Die Brüder Philipp und Tobias Neuwirth werden am Montag die ersten Beschäftigten der Firma gegen das Corona-Virus impfen.

Großes Interesse bei der Belegschaft - auch Familienangehörige sollen geimpft werden können

Die Impfaktion ist langfristig geplant und soll so vielen Mitarbeitenden angeboten werden, wie Astrazeneca-Impfstoff zur Verfügung stehe, heißt es aus dem Unternehmen.

Das Interesse in der Belegschaft sei sehr groß, die Termine für Montag seien bereits ausgebucht. Falls genügend Impfstoffe von den beteiligten Ärzten geordert werden können, will Ziehl-Abegg in kürzester Zeit auch den Familienangehörigen der Mitarbeitenden anbieten, sich impfen lassen zu können.