Ziehl-Abegg legt kräftig zu

Der Künzelsauer Ventilatorenbauer Ziehl-Abegg schaut auf ein positives Geschäftsjahr 2022 zurück. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern.

Das deutsche Industrieunternehmen Ziehl-Abegg aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat 2022 einen Umsatz von 873 Millionen Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Geschäftsergebnis um rund 22 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist weltweit um 400 auf 5.100 angewachsen. Allein in Deutschland werden derzeit 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 200 mehr als im Vorjahr.

Nachfrage und Preiserhöhung treiben den Umsatz in die Höhe

Das Umsatzwachstum des Ventilatorenherstellers sei einerseits auf die notwendige Erhöhung der Verkaufspreise infolge stark gestiegener Einkaufspreise zurückzuführen, andererseits habe die zunehmende Nachfrage nach effizienten und langlebigen Elektromotoren und Ventilatoren den Umsatz in die Höhe getrieben, heißt es. Über den erzielten Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben, jedoch hätten massive Preiserhöhungen der Zulieferer den Ertrag deutlich geschmälert.

In schwierigen Zeiten erfolgreich

Trotz der Schließung des Standorts in Russland und einer insgesamt instabilen Lieferkette, und die dadurch sehr schwierige Produktionsplanung, konnte Ziehl-Abegg seinen Erfolg fortsetzen und plant weitere Investitionen. Neue Produktionsstandorte sollen das Künzelsauer Unternehmen weltweit fit für die Zukunft machen. Im Herbst 2022 startete schon der Neubau eines 50 Millionen Euro Werks in Lodz (Polen).

Zu Jahresbeginn 2023 wurde in den USA der Grundstein für ein neues Werk gelegt, in das rund 100 Millionen Euro investiert werden. "Wenn wir näher am Kunden produzieren, können wir schneller liefern und es entfällt ein langer Transport", sagte Firmenchef Marc Wucherer gegenüber dem SWR. Außerdem verringere sich so der CO2-Fußabdruck der hergestellten Produkte.

Äußerst positiver Blick in die Zukunft

"Wir sind gut auf Spur", so Wucherer. Trends wie Digitalisierung, Ausbau der Windkraft, Lebensmittelproduktion sowie Gebäudebelüftung, Heizung und Klimatechnik würden die Nachfrage nach Ziehl-Abegg-Produkten in den kommenden Jahren weiter steigern. Dazu würde das größer werdende Interesse an Wärmepumpen den Bedarf an leisen und effizienten Ventilatoren zusätzlich weiter anheizen.

Experten sagen zweistellige Wachstumsraten für die Branche voraus, und das weltweit. Um das Wachstumspotenzial trotz des schwierigen Arbeitsmarkts in Deutschland auszuschöpfen, setzt das weltweit agierende Künzelsauer Unternehmen auf Automatisierung in allen bestehenden Werken und einen Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten.