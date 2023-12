Die Zahl der Menschen in psychischen Krisensituationen nimmt zu. Im ZfP Weinsberg wurde nun eine neue Kriseninterventionsstation eingeweiht. Sie soll im Januar in Betrieb gehen.

Für insgesamt 16 Personen soll die neue Kriseninterventionsstation im Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) Platz bieten. Sie soll künftig die beiden geschlossenen Akutstationen entlasten. Anfang Januar soll der 5,5 Millionen Euro teure Neubau, der am Mittwoch offiziell eingeweiht wurde, dann in Betrieb gehen. Die 1.700 Quadratmeter große Station soll Menschen in akuten Krisensituationen ein neues Angebot schaffen, sagte Heike Baumann, Pflegedienstleiterin für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie dem SWR.

Verweildauer der Patienten nur wenige Tage

Auf der neuen Station werden unter anderem Menschen aufgenommen, die sich in akuten Krisensituationen befinden und eventuell auch suizidale Gedanken haben, so Baumann. Dort werde zunächst der genaue Gesundheitszustand geklärt, erst dann werde der Patient oder die Patientin auf die für ihn oder sie passende Station im Klinikum am Weissenhof weiterverlegt oder gegebenenfalls auch wieder nach Hause entlassen.

Die neue Station ermöglicht so Menschen mit einem weniger komplexen Behandlungsbedarf eine schnelle Diagnostik und eine daran angeknüpfte Behandlung.

Man rechne mit einer durchschnittlichen Verweildauer der Patienten auf der neuen Station von etwa drei bis fünf Tagen.

Hilfe in Krisensituationen Solltest du selbst oder Menschen in deinem Umfeld unter Depressionen leiden oder suizidgefährdet sein: Hilfe und Ansprechpartner*innen findest du unter anderem bei der Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (Anrufe sind kostenlos) oder auf telefonseelsorge.de Deutschlandweites Info-Telefon Depression für Betroffene und Angehörige: 0800 33 44 5 33 Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111 oder 0800 111 0 333

Insgesamt 16 Patientinnen und Patientien können auf der neuen Station des ZfP behandelt werden. SWR

Bisheriges Vorgehen in Krisensituationen

Menschen in einer Krisensituation seien bisher direkt auf eine geschlossene Station gekommen, erklärt die Chefärztin der Klinik, Kathrin Eckstein. Dort seien aber auch die am schwersten erkrankten Patienten mit den unterschiedlichsten Diagnosebildern untergebracht, die meist eigen- oder auch fremdgefährdet sind.

Für jemanden, der nicht chronisch erkrankt ist und lediglich eine Krisenintervention benötigt, könne das Zusammenleben mit diesen Menschen sehr abschreckend sein, so Eckstein weiter.

Vorteile einer neuen offenen Station

Mithilfe der neuen Station können Menschen in Krisensituationen zunächst getrennt von den schwer kranken Patientinnen und Patienten behandelt werden. Für sie werde gleichzeitig auch eine Willkommenskultur geschaffen, da sie nicht mehr direkt auf eine geschlossene Station kommen, so Eckstein.

Die Station entlaste zudem die beiden geschlossenen Stationen P2 und P3 und bietet Rückzugsräume für die Menschen. Durch eine bewusst eingesetzte Architektur mit vielen Holzmöbeln und Farbtönen soll die Station zudem eine wohnliche Atmosphäre schaffen, damit sich die Patienten wohlfühlen.

Holz und Farbe sollen eine wohnliche Atmosphäre schaffen. SWR

Immer mehr Menschen in Krisensituationen

Oftmals vermeiden immer mehr Patientinnen und Patienten, in eine Klinik zu gehen, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht, so Eckstein. Das hänge vor allem mit Unsicherheit zusammen, denn viele Menschen kämen erst dann in die Klinik, wenn sie sich bereits in einer Krise befinden. Eine weitere Ursache sieht Eckstein in den vielen Krisenherden weltweit. Dazu gehöre beispielsweise auch der Klimawandel.