Weinsberger Maßregelvollzug soll entlastet werden

Zwei doppelstöckige Container sollen im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weinsberg übergangsweise Platz für neun Patienten bieten.

Im Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) werden 100 Straftäter behandelt, die per Gerichtsurteil eingewiesen sind, in einer besonders gesicherten Station. Die 100 Plätze hinter Mauern und Sicherheitszaun reichen allerdings schon lange nicht mehr aus, daher sollen jetzt zwei doppelstöckige Container zumindest eine kleine Entlastung schaffen.

Mit den Containern verfügt das Klinikum am Weissenhof über 109 Plätze im Maßregelvollzug. SWR

Kapazität für neun Patienten

Ab April sollen neun Patienten in die Container einziehen, die nach erfolgreicher Therapie einer Entlassung entgegensehen können. Die Container sollen auf dem Gelände der besonders gesicherten Station des Klinikums am Weissenhof auf einem Kleinspielfeld aufgebaut werden, innerhalb eines umzäunten Grundstückes.

Container sind Interimslösung

Die Unterbringung sei projektiert auf vier Jahre, sagte Klinikdirektor Matthias Michel dem SWR. Die benötigte Genehmigung sei befristet.

"Ich bin darum bemüht, das wirklich so kurz wie möglich zu halten."

Die Übergangslösung für den Maßregelvollzug in Weinsberg sei mit der Stadt Weinsberg, der örtlichen Bürgerinitiative, der Polizei und dem Sozialministerium abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies bestätigt auch Andreas Frank, Sprecher der Weinsberger Bürgerinitiative, die den Maßregelvollzug seit Jahren begleitet.

Kritik: Psychiatrie anstatt Gefängnis

Was Frank und andere Mitglieder der Initiative kritisieren: Sie haben den persönlichen Eindruck, als kämen mehr und mehr Straftäter in die Psychiatrie, die dort nicht unbedingt hingehören und das Gefängnis umgehen wollen. Eine Kritik, die vor allem seit einem Ausbruch aus dem Zentrum für Psychiatrie Weinsberg im vergangenen Jahr wieder verstärkt zu hören war, auch in der Landespolitik. Sozial- und Justizministerium arbeiten an mehr Kapazitäten: Auch in Schwäbisch Hall ist ein Neubau für den Maßregelvollzug geplant.