Verdi-Aktion am Weinsberger ZfP vor Tarifverhandlungen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weinsberg am Donnerstag zu einer Aktion in der Mittagspause aufgerufen.

Hintergrund der Aktion am ZfP in Weinsberg (Kreis Heilbronn) sind die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder, die am Freitag beginnen. Die Gewerkschaft fordert 300 Euro mehr für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und 100 Euro mehr für Auszubildende. "Die Verhandlungspartner treffen das erste Mal aufeinander. Wir erwarten, dass für das Gesundheitswesen bereits Angebote vorgelegt werden - ansonsten werden wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen." Durch Corona habe sich die Situation für die Beschäftigten im Gesundheitswesen weiter verschärft. Daher brauche es mehr Personal und eine bessere Bezahlung, um die Berufe in diesem Bereich aufzuwerten und wieder attraktiver zu machen, so die Gewerkschaft Verdi.