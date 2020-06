Eine aufmerksame Zeugin hat in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) eine betrunkene Autofahrerin verfolgt und nach dem Einparken ihr den Schlüssel abgenommen. Ihr fiel der Wagen der Frau wegen der unsicheren Fahrweise auf, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach war die 40-Jährige so stark betrunken, dass ihr in einer Klinik eine Blutprobe entnommen werden musste. Jetzt ist der Führerschein weg. Außerdem kommt eine Anzeige auf sie zu.