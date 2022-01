per Mail teilen

Nach einem Angriff in Schwäbisch Hall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Opfer wurde am Samstagabend gegen 23:45 Uhr vor einem Imbiss in der Salinenstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand zusammengeschlagen. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall entgegen.