Nach Heilbronner Raser-Unfall: Neuer Zeugenaufruf ohne Erfolg

Nach einem tödlichen Unfall Mitte Februar in Heilbronn, sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Vor allem zu zwei weiteren Autofahrern gebe es noch keine Hinweise, heißt es.

Am 12. Februar wird ein Raser einer Familie zum Verhängnis: Mit Tempo 80 kracht ein Auto in der Heilbronner Wollhausstraße in ihr Fahrzeug. Dort sind 40 Stundenkilometer erlaubt. Der Vater stirbt, die Mutter und zwei Kinder werden verletzt. Ein Verdächtiger kommt später in Untersuchungshaft.

Am Freitag vergangener Woche startet die Polizei einen Zeugenaufruf. Anlass dafür sind neue Erkenntnisse: Kurz nach dem Unfall sollen ganz in der Nähe zwei weiteren Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sein. Eine Person, die die Straße überqueren wollte, habe sich in Sicherheit bringen müssen, heißt es weiter.

Keine Hinweise zu den beiden anderen Autos

Bis Dienstag gingen zu den beiden weiteren Fahrzeugen jedoch keine Hinweise ein, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Auch zu dem Fußgänger gebe es keine Angaben.

Von der Unfallstelle gibt es digitale Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Auch die Ergebnisse der Auswertung stehen noch aus, so die Sprecherin weiter.