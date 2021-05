Nach dem Brand der ehemaligen Kurklinik in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sucht die Polizei dringend Zeugen, da das Feuer demnach absichtlich gelegt wurde. Die Ermittlungen hätten eindeutige Hinweise auf Brandstiftung ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Danach müssen in der Nacht auf den 16. Mai mehrere Personen in das leerstehende Gebäude eingebrochen sein und an verschiedenen Stellen Brände gelegt haben. Eines der Feuer hatte auf den Dachstuhl übergegriffen und einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nur wenige Tage später entdeckten die Ermittler, dass vermutlich dieselben Täter erneut versucht hatten, an mehreren Stellen im Gebäude Brände zu legen, jedoch ohne Erfolg. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen, die in der Nacht um den 16. Mai verdächtige Personen rund um die Kurklinik gesehen haben.