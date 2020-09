Die Polizei Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Ellwangen suchen Zeugen zu einem Betrüger, der sich in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) als Staatsanwalt ausgegeben hat. Der Mann hatte eine 88-jährige Frau aus Bad Mergentheim-Edelfingen am vergangenen Dienstag um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Er hatte ihr als angeblicher Staatsanwalt am Telefon eine Lügengeschichte aufgetischt und dafür gesorgt, dass die Frau das Geld gegen 16:30 Uhr an der Straße "Zum Badhaus" in Edelfingen einem weiteren Unbekannten übergeben hatte. Zu dieser Geldübergabe werden Zeugen gesucht. Diese sollten sich beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) melden.