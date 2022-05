Nach schwerem Raub Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach einem schweren Raub am Mittwochmittag in Heilbronn Zeugen. Gegen 11 Uhr bedrohten zwei Personen in einem Tabakwaren-Geschäft in der Gartenstraße die Kassiererin mit einem Messer. Diese öffnete die Kasse, die Täter nahmen Bargeld heraus und flüchteten vermutlich in Richtung des Alten Friedhofs/ Schillerstraße. Die beiden maskierten Personen sollen rund 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Beide trugen schwarze Langarm-Kleidung, Wollmützen und weiße oder hellblaue FFP2-Masken. Eine Person trug eine schwarze, ärmellose Steppjacke. Als die Frau um Hilfe rief, eilten zwei Passanten zu ihr. Diese und weitere Zeugen sollen sich melden: 07131 10 44 444.