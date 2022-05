Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf einem Hof in Pfedelbach (Hohenlohekreis) Sand in die Öltanks von fünf Traktoren gefüllt. Der Schaden wird auf bis zu 200.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich wohl zwischen Samstag 16:30 Uhr und Montag 14:45 Uhr. Die Öhringer Polizei sucht Zeugen.