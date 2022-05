Zensus beginnt auch in der Region

Auch in Heilbronn-Franken fällt der Startschuss für den sogenannte Zensus, eine Volks- Gebäude und Wohnungszählung. So werden ab morgen in der Stadt Heilbronn beispielsweise laut Mitteilung rund 100 Erhebungsbeauftragte an den Haustüren von etwa 11.000 Anwohnern klingeln. Im Kreis Heilbronn sollen rund 66.000 Menschen an der persönlichen Befragung teilnehmen. Die Adressen dafür sind zufällig ausgewählt. Die Teilnehmenden haben in der Regel bereits eine schriftliche Mitteilung bekommen, oder erhalten sie in den nächsten Tagen. Es besteht Auskunftspflicht. Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Behörden-Entscheidungen beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen.