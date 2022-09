Klimaschutz lokal und global: Heilbronn will handeln

Unter dem Motto "Klimaschutz lokal und global - Wir in Heilbronn handeln" sind am Freitag die Nachhaltigkeits- und Energiewendetage in Heilbronn gestartet.

Zum zehnten Mal sind am Freitag die Nachhaltigkeits- und Energiewendetage in Heilbronn gestartet. Über 20 sogenannte Nachhaltigkeitsakteure wollen den Besucherinnen und Besuchern umweltrelevante Themen nahebringen. Unter anderem geht es um Radverkehr, unverpackt einkaufen, Energie sparen, Klimaschutz, Fairtrade, Ernährung und Konsum, Lebensmittelverschwendung oder das Repair-Café. Wie der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) auf dem Kiliansplatz dem SWR sagte, wolle die Stadt bis 2035 klimaneutral sein. Kostenpunkt laut Mergel: sechs Milliarden Euro.

Außerdem beteiligen sich zwei Schulen aus Heilbronn mit ihren Umwelt- und Energieprojekten und die Hochschule stellt ihren Nachhaltigkeitsstudiengang vor.

Klimademo durch Heilbronn

Einer der Höhepunkte des Tages ist die Globale Klimademonstration. Rund 200 Menschen haben sich an der Laufdemo durch die Innenstadt beteiligt, um sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Hohenlohe for Future in Künzelsau und Öhringen

Auch in Künzelsau und Öhringen (beide Hohenlohekreis) fanden Kundegebungen von Hohenlohe for Future statt. Ab 8 Uhr haben Aktivisten in Künzelsau über verpackungsfreies Einkaufen informiert, ab 13:30 Uhr fand dort dann die Kundgebung statt. In Öhringen startete die Kundgebung um 16 Uhr.

Weitere Aktionen sind in Heilbronn auch in der SommerZone in der Innenstadt sowie auf dem experimenta-Platz geplant.