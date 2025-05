In Schöntal sind am Montagmorgen ein Taxi-Krankentransport und ein Linienbus zusammengestoßen. Laut Polizei ist dabei ein zehnjähriger Junge ums Leben gekommen.

Laut Polizei sind am Montagmorgen bei Schöntal (Hohenlohekreis) ein Taxi-Krankentransport und ein Linienbus zusammengestoßen. Das Taxi, in dem sich ein zehnjähriger Rollstuhlfahrer befunden habe, sei aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, hieß es. Der Aufprall war demnach so stark, dass der Zehnjährige so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er war laut einem Polizeisprecher in seinem Rollstuhl im Taxi vorschriftsgemäß gesichert. Der Fahrer des Wagens musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden.

Straße stundenlang gesperrt

Der 60 Jahre alte Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. In dem Linienbus waren zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die Kreisstraße bei Schöntal war stundenlang gesperrt. Den genauen Unfallhergang soll nun ein Sachverständiger klären. Der Sachschaden liegt bei rund 110.000 Euro.