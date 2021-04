Zehn Tonnen Kupferkabel haben Unbekannte in Bretzfeld (Hohenlohekreis) gestohlen. Laut Polizei sind die Täter am Samstag in eine Lagerhalle eingebrochen und haben Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro in ihr Fahrzeug geladen. Die Polizei sucht Zeugen.