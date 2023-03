Millionen für die Wasserwirtschaft im Main-Tauber-Kreis

per Mail teilen

Das baden-württembergische Umweltministerium stellt der Wasserwirtschaft im Main-Tauber-Kreis rund zehn Millionen Euro an Fördergeldern in Aussicht.

Die Landesregierung könnte dieses Jahr über zehn Millionen Euro in die Wasserwirtschaft im Main-Tauber-Kreis investieren. Insgesamt seien neun Einzelmaßnahmen aus dem Taubertal in das Förderprogramm Wasserwirtschaft aufgenommen worden, teilte der Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Main-Tauber, Wolfgang Reinhart (CDU), mit.

Förderkategorie "Abwasserbeseitigung"

In der Förderkategorie "Abwasserbeseitigung" könnten die Städte Bad Mergentheim, Boxberg und Lauda-Königshofen profitieren. Dazu kommen sechs Maßnahmen für die Wasserversorgung: Der Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber (WVMT) sowie die beteiligten Kommunen Werbach, Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen dürfen auf insgesamt 7,6 Millionen Euro hoffen. Auch Wertheim und Freudenberg könnten siebenstellige Fördersummen erhalten, heißt es.

Förderungen noch nicht bewilligt

Landesweit werden damit in diesem Jahr über 176 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt, um Städte und Gemeinden sowie kommunale Zweckverbände bei ihren Investitionen in die Wasserversorgung, den Hochwasserschutz, die Abwasserbeseitigung und die Gewässerökologie zu unterstützen, wobei die endgültige Förderung noch durch separate Bewilligungsbescheide erfolgen muss.