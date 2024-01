Wie gefährlich sind Zecken in Heilbronn-Franken?

Was ist FSME und wo sind die Risikogebiete?

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Ausgelöst wird sie durch Viren, die in vielen Ländern Europas vorkommen. In Deutschland befinden sich Risikogebiete vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen und im südöstlichen Thüringen, vereinzelt auch in Rheinland-Pfalz (Birkenfeld), in Mittelhessen (Landkreis Marburg-Biedenkopf), im Saarland (Saar-Pfalz-Kreis) und in Sachsen (Vogtlandkreis). Das FSME-Virus vermehrt sich meistens in kleinen Säugetieren wie Mäusen. Über infizierte Zecken wird es dann auf den Menschen übertragen. Nicht jeder Stich einer befallenen Zecke führt aber automatisch zu einer Ansteckung. FSME-Fälle tauchen im Frühjahr und Sommer auf.