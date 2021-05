per Mail teilen

Der Heilbronner Energieversorger Zeag rechnet mit einer weiteren Dynamik beim Windkraftausbau, auch in der Region. Die Planungen der neuen grün-schwarzen Landesregierung sorgten hier für einen Schub. Allerdings liege es an zwei zentralen Faktoren, ob ein weiterer Windkraft-Ausbau gelinge, so Zeag-Vorstand Franc Schütz. Zum einen gehe es um die Flächenverfügbarkeit. Da habe sich die Landesregierung durch die Öffnung der Waldstandorte einiges vorgenommen. Bei den Genehmigungsverfahren sei allerdings die Bundesregierung gefragt. Die Komplexität und der Abgleich mit dem Artenschutz seien hier die Herausforderungen, die die Zeag hinderten. Vom Potential sei mehr als genug da. Die Heilbronner Zeag betreibt bereits 40 Windkraftanlagen.