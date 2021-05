Der Heilbronner Energieversorger Zeag Energie AG hat bei seiner virtuellen Hauptversammlung das finanzielle Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 als zufriedenstellend bezeichnet. Zeag erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 211 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern beträgt 13,2 Millionen Euro. Wie der Zeag-Vorstand Franc Schütz erläuterte, hat sich das Unternehmen im vergangenen Jahr von allen Anteilen an konventionellen Kraftwerken getrennt. Damit biete die Zeag als eines der ersten Energieunternehmen in Deutschland 100 Prozent grünen Strom aus erneuerbaren Quellen an. Zeag betreibt 40 Windkraft- und 130 Fotovoltaikanlagen. Auch in das laufende Jahr blickt Zeag optimistisch. Angepeilt wird ein Umsatz von 221 Millionen Euro.