Die Kaufmännische Krankenkasse ruft ihre Mitglieder dazu auf, trotz der Corona-Krise zum Zahnarzt zu gehen. Die Bereitschaft zur Vorsorge sei so stark zurückgegangen, wie seit Jahren nicht, teilte die KKH in Heilbronn mit. Demnach sank die Zahl ihrer Versicherten in Baden-Württemberg mit Zahnvorsorgetermin im zweiten Quartal 2020 um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Jahren davor gingen im Schnitt 60 Prozent der Baden-Württemberger mindestens einmal pro Jahr zur Kontrolle. Das sollten sie auch während der Corona-Krise weiterhin tun, rät die Versicherung, damit Zahnprobleme rechtzeitig erkannt würden.