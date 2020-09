Vorbildliche Mundhygiene wurde einem Künzelsauer zum Verhängnis: Wegen einer Zahnbürste musste am Montag in Künzelsau (Hohenlohekreis) die Feuerwehr ausrücken. Der Mann wollte laut Polizei eine Zahnbürste auskochen - allerdings vergaß er die Bürste in einem Topf auf dem Herd. Als das Wasser verdampft war, begann die Zahnbürste zu schmelzen und sorgte so für dichten Rauch in der Wohnung. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen zum Ort des Geschehens und lüftete erstmal die Wohnung. Verletzt wurde niemand.