EnBW: Sanktionskonformen Zahlungsweg für russisches Gas entwickelt

per Mail teilen

Beim Kauf von russischem Gas hat die Energie Baden-Württemberg (EnBW) nach eigenen Angaben ein Bezahlsystem entwickelt, das mit den Sanktionen vereinbar sei und die Zahlung in Euro ermögliche. Über ein Konstrukt von Konten werde die Zahlung dann abgewickelt, sagte Vorstandsvorsitzender Frank Mastiaux der Süddeutschen Zeitung. Einzelheiten dazu nannte er nicht. Ob das auf Dauer laufe, werde man sehen. Zur Energie Baden-Württemberg gehört auch der Heilbronner Energieversorger ZEAG, der ebenfalls eine Gas-Sparte betreibt. Gas werde auch in den kommenden Jahren zum Energiemix gehören, sagte ZEAG-Vorstand Franc Schütz am Dienstag während der Hauptversammlung, gleichzeitig warnte er aber vor Engpässen.