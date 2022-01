Zahlreiche Schockanrufe in der Region

per Mail teilen

Die Polizei warnt aktuell vor sogenannten Schockanrufen in der Region Heilbronn-Franken. Dabei rufen Trickbetrüger Menschen an, geben sich etwa als Polizeibeamte aus und berichten von tödlichen Unfällen, die die Kinder der Angerufenen angeblich verursacht haben sollen. Dann behaupten die Betrüger, um eine höhere Strafe abzuwenden, sei es nötig, dass die Angerufenen Geld bezahlen. Vergangene Woche hatten die Betrüger mit dieser Masche in Heilbronn und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) bei zwei Seniorinnen rund 150.000 Euro erbeutet.