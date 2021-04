Die Ursache für das Fischsterben am Wochenende im Grimmbach bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) ist geklärt. Ein Schieber in der Kläranlage funktionierte nicht richtig, dadurch gelangte zu viel ammoniumbelastetes Wasser in den Bach. Rund 50 Fische verendeten. Die Ursache liegt vermutlich in einer Kläranlage. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.