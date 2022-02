Zahlreiche Einsätze wegen Sturmböen

Das Sturmtief "Zeynep" hat seit Freitagabend für zahlreiche Einsätze gesorgt. Immer wieder mussten Feuerwehr und Polizei wegen umgestürzter Bäume oder abgerissener Äste ausrücken. Auch Gegenstände flogen umher und Bauzäune wurden umgeweht. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gab es rund 70 Einsätze, so ein Polizeisprecher. Auch auf Bahnstrecken gab es Behinderungen. Die Bahnen zwischen Eppingen und Neckargemünd fuhren für mehrere Stunden nicht mehr. In Kirchardt (Kreis Heilbronn) riss am Abend auf einer Baustelle ein Führungsseil an einem Baukran. Dort war der Sturm aber wohl nicht die Ursache, so ein Polizeisprecher.