Heilbronn: Zahl der Verkehrstoten reduzieren

Die EU will die Zahl der Verkehrstoten gegen null zu bringen. In Baden-Württemberg soll das die Kampagne "Team Vision Zero" unterstützen. Sie wird in Heilbronn vorgestellt.

Am Aktionstag "Sicher unterwegs – in jedem Alter" in Heilbronn am Sportpark Heilbronn-Böckingen wird das baden-württembergische Verkehrsministerium am Samstag von 10 bis 16 Uhr die Kampagne "Team Vision Zero" vorstellen. Damit soll das europäische Ziel unterstützt werden, die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf nahezu null zu bringen.

Seniorinnen und Senioren besonders gefährdet

Wie es in der entsprechenden Mitteilung des Ministeriums heißt, seien zwei Drittel aller Verkehrstoten in Deutschland Menschen über 65, obwohl sie seltener in Unfälle verstrickt seien als jüngere Menschen. Außerdem würden sie auch öfter tragischere Unfallfolgen davontragen als jüngere Menschen und seien gleichzeitig häufiger auch Hauptverursacher von Verkehrsunfällen.

Daher kümmert sich die landesweite Kampagne "Team Vision Zero" in diesem Jahr vor allem um die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren. Die EU fordert in diesem Zuge in einem Richtlinienvorschlag seit Anfang 2023, dass Menschen ab 70 Jahren alle fünf Jahre hinsichtlich der Fahrtauglichkeit überprüft werden sollen.

Viele Angebote, um sich selbst zu testen

Am Aktionstag nehmen neben dem Verkehrsministerium auch die Polizei, die Landesverkehrswacht und der Fahrlehrerverband statt. In verschiedenen Tests kann man die eigene Fahrtauglichkeit überprüfen.

Der Aktionstag und auch die Kampagne "Team Vision Zero" richten sich ausdrücklich an Menschen aller Altersklassen – auch jüngere Verkehrsteilnehmer. Ziel ist es die Menschen mit ins Boot zu holen, um gemeinsam am Ziel der null Verkehrstoten und Schwerverletzten im Straßenverkehr - der "Vision Zero" – zu arbeiten.