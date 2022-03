Zahl der Handwerksbetriebe trotz Pandemie stabil

Die Zahl der Handwerksbetriebe in der Region Heilbronn-Franken ist trotz anhaltender Pandemie stabil geblieben, teilte die Handwerkskammer Heilbronn-Franken am Dienstag mit. Im Kammerbereich gab es Ende 2021 insgesamt 12.625 Unternehmen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von sieben Betrieben. Einen Zuwachs bei den zulassungspflichtigen Gewerken gab es insbesondere bei den Elektrotechnikern mit 22 und bei den Dachdeckern mit einem Plus von acht. Einen Rückgang verzeichneten unter anderem die Feinwerkmechaniker mit 21 sowie die seit 2020 wieder meisterpflichtigen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger mit einem Minus von 36, heißt es weiter. Bei den zulassungsfreien Berufen gab es vor allem Zuwächse bei den Gebäudereinigern und den Fotografen. Die Zahl der zulassungsfreien Betriebe ist insgesamt um 810 auf 2.335 Betriebe gestiegen.