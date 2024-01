Zahl der Geburten 2021 gestiegen

per Mail teilen

In Schwäbisch Hall sind im vergangenen Jahr 1.539 Babys geboren worden. Das sind laut Stadt so viele wie seit 1990 nicht mehr. Unter den Neugeborenen waren 47 Zwillingspaare, neun mehr als im Vorjahr. Dazu kommen zwei Drillingsgeburten. 2021 gab es 20 Hausgeburten, teilte die Stadt Schwäbisch Hall außerdem mit. Drei Kinder hatten es so eilig, dass sie im Krankenwagen auf die Welt kamen. Laut Stadt seien vor allem kurze Namen noch immer noch im Trend. Die beliebtesten Namen 2021 waren Emilia für die Mädchen und Elias für die Jungen.