Die Corona-Lage in Heilbronn bleibt angespannt, obwohl die sogenannte Inzidenz leicht gesunken ist. Das baden-württembergische Landesgesundheitsamt beziffert aktuell die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf 40,4, am Vortag lag sie bei 41,2.

Die Stadt Heilbronn hatte als erste baden-württembergische Kommune seit Monaten die Vorwarnstufe erreicht. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag laut Landesgesundheitsministerium bei knapp 39 Corona-Fällen auf 100.000 Einwohner. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin 41,2 Corona-Infizierte.

Drastische Schritte bis zum sogenannten Shutdown werden ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 Fällen ergriffen. Die Inzidenz zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage an. Bei 50 Fällen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sollen sofort wieder Beschränkungskonzepte umgesetzt werden. Das haben Bund und Länder beschlossen.

Corona-Warnstufe im bayerischen Rosenheim

Überschritten wurde der Wert von 50 am Wochenende unter anderem im bayerischen Rosenheim. Das bedeutet dort: Maximal fünf Personen oder die Angehörigen eines Hausstands dürfen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten. Bei nicht-öffentlichen Veranstaltungen wird die Teilnehmerzahl auch wieder begrenzt auf 50 in geschlossenen Räumen und 100 unter freiem Himmel. 85 Prozent der Neuinfizierten in Rosenheim sind Reiserückkehrer.

Schwierige Zeiten für Oberbürgermeister Harry Mergel - in Heilbronn steigen Corona-Fälle weiter SWR

Rund 80 Prozent der Neuinfektionen gehen auch in Heilbronn auf Reiserückkehrer zurück, sagte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Gehäuft sind vor allem Fälle bei Rückkehrern aus dem Kosovo und Kroatien aufgetreten.

Die Infektionsketten sind daher gut nachzuvollziehen, die Gefahr ist aber, dass das Virus erneut in die Gesellschaft hereingetragen wird und sich dann wieder diffus ausbreitet." Dr. Peter Liebert, Leiter des Städtischen Gesundheitsamts Heilbronn

Vor allem Reiserückkehrer sollen in Heilbronn jetzt verstärkt getestet werden, auch mit Hilfe des Landesgesundheitsamts. Auch in anderen Teilen der Region Heilbronn-Franken steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. So meldete der Kreis Schwäbisch Hall 25 Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage. Anders als die Neuinfizierten in Heilbronn hätten sie sich jedoch mehrheitlich in Deutschland angesteckt.

Ehemaliger Hotspot verzeichnet niedrigste 7-Tage-Inzidenz

Der Main-Tauber-Kreis registrierte am Montag eine Neuinfektion. Der Betroffene lebe in Tauberbischofsheim und sei aus dem Ausland zurückgekehrt, jedoch nicht aus einem Risikogebiet. Anders als im Frühjahr, als der Hohenlohekreis einer der größten Corona-Hotspots in Baden-Württemberg war, verzeichnet er diesmal laut RKI mit 3,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen die niedrigste Zahl in der Region.