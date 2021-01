per Mail teilen

In der Region Heilbronn-Franken ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen. Laut den Arbeitsagenturen sei das aber typisch für diese Jahreszeit. Neben den witterungsbedingten Einflüssen tragen der gesetzliche Kündigungstermin zum Jahresende und die Beendigung befristeter Arbeitsverträge zum Anstieg der Arbeitslosigkeit bei, so der Geschäftsführer der Heilbronner Arbeitsagentur Jürgen Czupalla. Insgesamt stieg die Zahl der Arbeitslosen in Heilbronn und Umgebung gegenüber Dezember um rund 730 auf gut 12.700. Im Bereich der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim sieht es ähnlich aus. Hier waren im Januar knapp 13.200 Menschen arbeitslos. Das sind etwa 1.300 mehr als im Vormonat.