Mit dem Projekt "biologische Vielfalt" will der Naturpark Stromberg-Heuchelberg in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) in seinen Mitgliedskommunen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für mehr Artenvielfalt sorgen. Die Gemeinde Zaberfeld soll als Blaupause dienen. Dort wurde das Projekt am Montag auch vorgestellt. Sogenannte "Naschkübel" mit Kräutern sollen dabei sowohl der Artenvielfalt helfen, wie auch den Bürgerinnen und Bürgern schmecken.

Mit "Naschkübeln" für mehr Artenvielfalt

Das Ziel des Projekts "biologische Vielfalt" ist es, Bauhöfen sowie Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen zu zeigen, wie sie in ihren Gärten und den öffentlichen Grünflächen für mehr Artenvielfalt sorgen, diese schützen und auch unterstützen können. Sogenannte "Naschkübel" mit Kräutern, die bereits im öffentlichen Raum in Zaberfeld aufgestellt wurden, sind da nur ein Beispiel. Die haben gleich zwei Funktionen: Zum einen sollen sie Insekten als Nahrungsquelle dienen können, die Kräuter sollen aber auch von Bürgerinnen und Bürgern gepflückt und selbst zum Kochen verwendet werden dürfen.

In Zaberfeld (Kreis Heilbronn) wurden die ersten "Naschkübel" mit Kräutern bereits aufgestellt und bepflanzt. Pressestelle Bürgermeisteramt Zaberfeld

Weitere Anregungen sollen Pflanzenbörsen, Insektenhotels, Nistkästen und weniger Rasenflächen sein, so Diana Danner (parteilos), Bürgermeisterin in Zaberfeld und Vorsitzende des Naturparks. Zudem sollen auch Workshops angeboten werden, beispielsweise dazu, wie man selbst Samen ernten kann.