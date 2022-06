Auf dem Kiliansplatz in Heilbronn hat am Donnerstagabend die sogenannte Youtopia-Zukunftswerkstatt begonnen. Sie ist Teil der 25. Baden-Württembergischen Theatertage in Heilbronn und beschäftigt sich mit dem Wünschen und Gedanken der Bürger zur Zukunft in Heilbronn. Bis Ende Juni können Einwohner jeweils von Mittwoch bis Samstag ihre Gedanken dazu äußern, die Ergebnisse werden dann im Juli veröffentlicht.