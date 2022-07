Youtopia: Stadtrechercheprojekt in Heilbronn

Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Stadtrechercheprojekt Youtopia in Heilbronn.

Über eintausend Gedanken und Fantasien von Bürgerinnen und Bürgern sind im Zuge der Ausstellung Youtopia auf dem Kiliansplatz in Heilbronn zu hören - inmitten von Cafés, Geschäften und der Kilianskirche.

Meinungen zur Stadt Heilbronn gehen stark auseinander

Die Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern sind zu verschiedensten Themen zu hören, zum Beispiel wie es sich in Heilbronn so lebt. Die Aussagen gehen stark auseinander. "Die Stadt wird jünger und immer schöner" trifft auf "Mir gefällt es hier nicht mehr. Ich bin hier hergezogen, weil ich Heilbronn toll fand. Und jetzt... es ist eine Enttäuschung". Kleine Läden oder Plätze würden fehlen, heißt es unter anderem. Auch Ordnung in der Stadt oder Angst sind Themen, die immer wieder zu hören sind.

Journalistisches Projekt im Zuge der Theatertage Baden-Württemberg

Gesammelt wurden die Stimmen von der Heilbronner Journalistin Katja Schlonski. Vier Wochen lang führte sie im Juni auf dem Kiliansplatz Interviews - in einem auffälligen, knallgelben Container mit umgedrehtem Gartenhäuschen obendrauf, der immer noch dort steht. Ein Ort für Diskurs und Debatte sollte der Container sein, so Schlonski. Denn ohne das ginge es "in unserer multikulturellen Gesellschaft wirklich nicht mehr", so die Journalistin.

"Der Hintergrund des Projekts ist eben vor allem, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt das Wort zu geben, ihren persönlichen Blick auf die Stadt einzufangen."

Das Ergebnis, rund 1.500 Aussagen zu verschiedenen Themen, ist nun noch bis zum 10. Juli während der Baden-Württembergischen Theatertage auf dem Kiliansplatz zu hören.

Journalistin Katja Schlonski realisierte das Projekt Youtopia, um Heilbronnerinnen und Heilbronnern eine Stimme zu geben. SWR Jürgen Härpfer

"Ort des Miteinanders" in Heilbronn

Für Katja Schlonski ist während ihres Projekts Youtopia deutlich geworden, dass es mehrere "Orte des Miteinanders in der Stadt" geben sollte, so die Journalistin im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Orte, die zum Miteinander einladen und das fördern, konkretisiert sie.

"Für mich war dieses öffentliche Büro auf dem Kiliansplatz wirklich ein richtig positives Erlebnis."

Auch ihr eigener Blick auf die Stadt sei durch das Projekt verändert worden, betont Schlonski. Sie sei "hoffnungsfroh" gestimmt, dass offenbar viele Menschen Interesse hätten, an der Heilbronner Stadtgesellschaft teilzuhaben und sie mitzugestalten - aber dafür brauche es Raum, ein "Wohnzimmer für die Stadt", wie Schlonski es nennt.

Nutzen für Heilbronns Stadtentwicklung

Die Stadt Heilbronn habe Interesse, die gesammelten Töne zu verwerten, heißt es. Zum Beispiel im Rahmen der Stadtentwicklung könnten die Aussagen einen großen Nutzen haben.