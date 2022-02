Wie für so viele Institutionen: Die anhaltende Corona-Pandemie wird mehr und mehr zur Herausforderung. So auch für das evangelische Bauernwerk in Waldenburg im Hohenlohekreis.

Dort konnte zwar im Januar das jährliche Hohebucher Agrargespräch stattfinden, aber als Hybridveranstaltung – also sowohl in Präsenz als auch online. Nichtsdestotrotz bleibt die Lage angespannt, heißt es beim Bauernwerk. SWR-Reporterin Nicole Heidrich berichtet.