Am Sonntag öffnet die neue Experimenta in Heilbronn ihre Pforten. Der Vorab-Blick in das nach eigenen Angaben größte Science Center Deutschlands verspricht Großes.

Dauer 01:37 min Neue Experimenta Neue Experimenta

Mit einer so genannten "Rauschbrille" auf der Nase wird für Experimenta-Mitarbeiterin Tanja Beresnev die sonst mühelos überwindbare Hindernisstrecke zur echten Herausforderung: Mit wackeligen Schritten versucht die sportliche Vorab-Testperson vorsichtig von aus dem Boden ragenden Block zu Block zu schreiten.

Über 270 interaktive Anlaufpunkte

Der Hindernislauf unter dem Motto "Wahrnehmung" ist eine der rund 275 Mitmachstationen in der neuen Experimenta, verteilt auf etwa 25.000 Quadratmetern Fläche. Hinter namen wie "Fernsicht", "Super-Ich" oder "Mikrowelten" verbergen sich die interaktiven Anlaufpunkte.

Hier können Besucher spielerisch erfahren, wie es ist, im berauschten Zustand das Gleichgewicht zu halten, ein Selfie im Windkanal zu machen oder sich Sterne aus der Galaxie angeln. Wer will, kann mit Hilfe von Satellitenbildern die Region von oben in ihre Bestandteile wie Straßennetz, Vegetation oder Wärmegebiete zerlegen.

Im Windkanal können Besucher ein Selfie machen SWR

Interessantes für Jung und Alt

Mitten im Heilbronner Stadtzentrum ist damit eine Wissens- und Erlebniswelt entstanden, die zum Mitmachen einlädt, spielerisch und trotzdem hochmodern und digital daherkommt. Die Ausstellung ist für Jung und Alt gleichermaßen interessant, damit rühmen sich die Experimenta-Macher zurecht. Jeder kann ein 3D-Hologramm von seinem springenden Ich erstellen oder sich als Steinmännchen auf der Leinwand die Felsen vom Körper schlagen. Komplexe Wissenschaft und wie die Welt funktioniert, wird auf spaßige Art und Weise erlebbar.

Die neue Experimenta in Heilbronn Die neue Experimenta Heilbronn ist nach eigenen Angaben das größte Science Center in Deutschland. Nach gut vier Jahren Planungs- und Bauzeit eröffnet die Wissenswelt mit rund 25.000 Quadratmetern Fläche am 31. März 2019. Die Macher wollen mit über 270 interaktiven Exponaten, verteilt auf fünf Ebenen, Jung und Alt in die Ausstellung locken. In einem so genannten "Science Dom", sind Experimentaltheater und eine Sternwarte in Kombination untergebracht.

"Science Dom" und Sternwarte

Zudem wirbt die Experimenta noch mit ihrem "Science Dom" mit Sterneprojektor, in dem Experimentaltheater-Aufführungen und Lasershows in 3D gezeigt werden. Über die Bühne schießen dabei Blitze oder Wasserfontänen. In der Kuppel der Sternwarte gibt es den Blick ins Weltall. Auch ganze Schulklassen finden in den Räumen der Experimenta Platz - zum Forschen, Experimentieren oder für Laborkurse.

Bis zur Eröffnung am 31. März 2019 war die Ausstellung in verkleinerter Form noch auf dem MS-Experimenta Schiff untergebracht, das seit Ende 2017 am Neckar vor Anker lag.