"Wunschmobil unterwegs" zum Sehnsuchtsort

In Bad Mergentheim erfüllt ein spezieller Krankentransportwagen schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch und bringt sie an ihren Lieblingsort.

Noch einmal ins Stadion, ein letztes Mal in den geliebten Garten - in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) erfüllt das Projekt "Wunschmobil unterwegs" schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch und sei es der Besuch des Wolfsrudels im Wildpark. "Das war faszinierend für den Mann und uns ist es auch kalt den Rücken hinuntergelaufen", sagt Helmut Wolf. Er ist Geschäftsführer des Vereins der Freunde und Förderer des Caritaskrankenhauses Bad Mergentheim, der das spendenfinanzierte Wunschmobil-Projekt in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Ökumenischen Hospizdienst betreibt.

Patienten und Angehörige gleichermaßen dankbar

Angehörige seien mit den Wünschen oft überfordert. Mit dem speziell ausgestatteten Fahrzeug und einem Team aus 18 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, "vom Sanitätshelfer bis hin zum Facharzt", können Patienten liegend oder sitzend zum Sehnsuchtsort gebracht werden. Für Miriam Haas ist es "eine Ehre, begleiten zu dürfen". Es mache sie stolz, einem Menschen noch einmal einen Herzenswunsch zu erfüllen. "Und dann diese Dankbarkeit der Menschen und der Angehörigen zu kriegen - es gibt kein schöneres Geschenk", sagt sie.

Jede Wunschtour wird medizinisch abgeklärt. Oftmals sei es der letzte erfüllbare Wunsch des Patienten auf der Palliativstation, so Oberärztin Dr. Dagmar Hügel-Dubowy. Deshalb versuche man alles möglich zu machen. Nicht immer würden aber bei der Fahrt die als medizinisch notwendig erachteten Apparaturen tatsächlich auch benötigt. "Häufig brauchen wir die mitgegebenen Schmerzpumpen gar nicht", berichtet Helmut Wolf. Die Fahrt an den Sehnsuchtsort setze ungeahnte Kräfte. So auch bei einer Patientin, die noch einmal in ihr Zuhause wollte und an die sich die Vorsitzende des Fördervereins, Schwester Maria-Regina Zohner, noch gut erinnert: "Sie ist 30 Stufen aufwärtsgegangen im eigenen Haus - aus ärztlicher Sicht unmöglich."

Wunschmobil ausgestattet mit gelgepolsterter Trage und Stuhl. SWR Rosi Düll

Restart nach Corona-Auszeit

Seit 2019 ist das Wunschmobil unterwegs. Die Corona-Pandemie hat das Projekt ausgebremst, jetzt soll wieder Gas gegeben werden, sagen die Verantwortlichen. Patienten und Angehörigen der Palliativstation des Caritaskrankenhauses, des ökumenischen Hospizvereins und Mitgliedern des DRK Kreisverbandes Bad Mergentheim kann ein Herzenswunsch kostenfrei erfüllt werden. Spenden und ehrenamtliche Unterstützung sind willkommen. Für Helmut Wolf ist "Wunschmobil unterwegs" ein Herzensprojekt. Wie früher in seinem Job als Krankenpfleger könne er so weiterhin Menschen helfen, das sei "einfach was Schönes".