Fast 400 Geschenke sind bei der Wunschbaumaktion im Landratsamt Hohenlohekreis gespendet worden. Die Präsente bekommen Kinder.

Die Wunschbaumaktion des Landratamts Hohenlohekreis findet dieses Jahr zum ersten Mal statt, heißt es in einer Mitteilung. Knapp 400 Geschenke wurden dabei gespendet. Sie sind für Kinder in Erstunterbringungen des Kreises und Kinder in Betreuung ambulanter Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen.

Landrat Matthias Neth (CDU) ist überwältigt von der regen Teilnahme und Hilfsbereitschaft der Hohenloher, heißt es in der Mitteilung.

Weihnachtsbaum wird zum Wunschbaum

Der Weihnachtsbaum des Landratsamts wurde in diesem Jahr mit Wunschkarten von Kindern aus dem Hohenlohekreis versehen, die aus unterschiedlichen Gründen kein Weihnachtsgeschenk von ihren Eltern erwarten können. In der Adventszeit hatte jeder, der wollte, die Möglichkeit, eine der Postkarten vom Baum zu "pflücken" und einen Herzenswunsch zu erfüllen. Die Geschenke wurden im Landratsamt gesammelt und bereits an die jeweiligen Einrichtungen verteilt, sodass die Kinder an Heiligabend auch sicher ihre Geschenke erhalten.