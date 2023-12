Nikolaus-Aktion am Rasthof Wunnenstein

In der Adventszeit schmerzt die Trennung von Zuhause Fernfahrer besonders, sagt Betriebsseelsorger Josef Krebs. Sein Team verteilt Nikoläuse als Zeichen der Wertschätzung.

Die katholische Betriebsseelsorge hat auch dieses Jahr wieder am Rasthof Wunnenstein (A81, Kreis Heilbronn) am Nikolaustag rund hundert Überraschungstüten an Fernfahrer verschenkt. Meist schauen die Männer in ihren Führerhäusern erst etwas skeptisch wegen der vielen Leute in Warnwesten um ihren Lkw herum. Spricht dann aber jemand ein paar Brocken ihrer Muttersprache, ist das Eis schnell gebrochen. Zumal das Wort "Nikolaus" offenbar überall verstanden wird. Fast alle hier kommen aus Osteuropa.

Die Aktion haben dieses Jahr Firmlinge aus Erlenbach-Binswangen (Kreis Heilbronn) unterstützt. Dank ihrer Fremdsprachenkenntnisse war Smalltalk überhaupt möglich. Ein rumänischer Fahrer erzählte Firmling Sebastian Hozas, dass er fahren müsse, da sein Haus vor einiger Zeit abgebrannt sei und er dringend Geld brauche. Daniel Heißenreder kann Russisch. Das Schönste an der Aktion sei, wie sehr sich die Fahrer über die Tüten gefreut hätten.

Gerade die Adventszeit sei für die Menschen im Führerhaus besonders hart, berichtet Betriebsseelsorger Josef Krebs. Die Tüten seien ein Zeichen des Danks und der Wertschätzung für das, was diese Menschen für uns täglich auf den Straßen leisten. Krebs engagiert sich seit Jahren für die Rechte der Fernfahrer und hat die Aktion auch dieses Jahr organisiert.

Insgesamt 120 Nikolaustüten hatten die Helferinnen und Helfer dabei. SWR

Die insgesamt 120 Tüten hat eine Frau spendiert, die nicht genannt werden will. Inhalt sind Nüsse, Hygieneartikel, Obst und natürlich ein Schoko-Nikolaus. Auch eine Weihnachtskarte mit Grüßen in vielen Sprachen liegt bei. Mit dabei sind dieses Jahr auch Frauen aus dem Wallfahrtsort Gundelsheim-Höchstberg (Kreis Heilbronn). Sie engagieren sich ehrenamtlich für alle möglichen guten Zwecke. "Als wir im Sommer auf dem Haigern die Vorstellung der Nikolaus-Aktion gesehen haben, wollten wir sofort mitmachen", sagt Luzia Kraft.