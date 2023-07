per Mail teilen

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn wird Risto Joost als künftiger Chefdirigent leiten, das teilt das Orchester mit.

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn wird ab der Saison 2024/2025 mit einem neuen Chefdirigenten zusammenarbeiten. Risto Joost folgt auf Case Scaglione, der sich neuen Aufgaben widmen will.

"Wir sind sehr glücklich, mit Risto Joost einen Dirigenten gewonnen zu haben, der bereits auf eine beeindruckende internationale Karriere blicken kann."

Risto Joost ist 43 Jahre alt, kommt aus Estland und übernimmt in Heilbronn ab Sommer 2024. Seine Karriere hat ihn bereits in zahlreiche Städte und Länder geführt, auch schon nach Heilbronn. Dort ist Risto Joost bereits mehrfach mit gemeinsamen Konzertprojekten mit dem WKO in Erscheinung getreten.

Als Chefdirigent hat er unter anderem den RIAS Kammerchor, das SWR Vokalensemble oder den Schwedischen Radio Chor geleitet. Momentan arbeitet er als künstlerischer Leiter des Theatre Vanemuine in Tartu in Estland. Er wird der vierte Chefdirigent in der Geschichte des WKO.