Der württembergische Weinbauverband sucht eine neue Weinkönigin für 2021/2022. Junge Frauen ab 18 mit Fachwissen in der Weinbranche können sich bis zum 29. Oktober bewerben. Wahl und Krönung sind je nach Pandemielage am 25. November in Eppingen (Kreis Heilbronn) geplant.