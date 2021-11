Die Würth-Gruppe will bis 2024 in vielen Bereichen klimaneutral werden. Außerdem arbeitet das Unternehmen aktuell an einem eigenen Wirtschaftskreislauf, der bis 2030 stehen soll. Das gab der Sprecher der Geschäftsleitung, Nobert Heckmann, jetzt in Edinburgh (Schottland) bei einer Parallelveranstaltung zur UN-Klimaschutzkonferenz bekannt.